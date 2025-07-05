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Dünya

Texas'ı sel vurdu: Ölü sayısı artıyor

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'u çocuk olmak üzere 27'ye yükseldi. Yaz kampındaki kayıp 27 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

IHA5 Temmuz 2025 Cumartesi 20:55 - Güncelleme:
Texas'ı sel vurdu: Ölü sayısı artıyor
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ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Kerr County Şerifi Larry Leitha yaptığı açıklamada, Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere 27'ye yükseldiğini, 8 kişinin yaralandığını, 850 kişinin ise tahliye edildiğini belirtti. Kerrville Belediye Başkanı Dalton Rice ise nehir kıyısında bulunan, kız çocuklarına özel Hristiyan yaz kampından ise 27 çocuğun kayıp durumda olduğu ifade etti. Rice arama-kurtarma operasyonlarının sürdüğünü aktardı.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANI NOEM, TEXAS'A GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, yönetiminin Texas'taki yerel yetkililerle yakın bir şekilde çalıştığını ifade etti. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in Texas'a gideceğini belirten Trump, "Melania ve ben bu korkunç trajediden etkilenen tüm aileler için dua ediyoruz. Cesur ilk müdahale ekiplerimiz en iyi yaptıkları şeyi yapmak için oradalar" ifadelerini kullandı.

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