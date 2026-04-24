Dünya

Texas'ta 23 Nisan kutlandı

ABD'nin Texas eyaletinde Türk çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla eyaletin büyük şehirlerinden biri olan Plano'nun Belediye Başkanı John Muns'u ziyaret etti.

AA24 Nisan 2026 Cuma 07:00
Texas'taki Türk toplumunu temsil eden "Turkish Society of Texas (TURKSOTX)" derneği tarafından organize edilen ziyarette çocuklar, Belediye Başkanı Muns'a merak ettikleri soruları yöneltti.

Başkan Muns, Türk Amerikalı çocukları belediyede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamalarına katıldığını ifade etti.

Ziyarette çocukların yönelttiği sorular dikkati çekerken, zaman zaman salonda gülüşmelere neden olan diyaloglar yaşandı.

Çocukların eğitim hayatı, belediye başkanlığına giden süreç, görev süresi ve gönüllü çalışmalar gibi konulardaki soruları ilgiyle karşılanırken, Başkan Muns deneyimlerini çocuklarla paylaştı.

TURKSOTX Başkanı Şaduman Gürbüz de Türk Amerikan toplumuna verdiği destekten dolayı Başkan Muns'a teşekkür etti ve ziyaret anısına Türk çini işlemeli bir tabak hediye etti.

Etkinlikte ayrıca RAKKAS çocuk dans grubu sahne alarak bir gösteri sundu.

Türkiye'den binlerce kilometre uzakta yaşayan çocuklar, bayram coşkusunu birlikte yaşayarak 23 Nisan ruhunu Texas'a taşıdı.

  • Texas
  • 23 nisan
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

