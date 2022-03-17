İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2022 Perşembe / 14 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6991
  • EURO
    16,2732
  • ALTIN
    914.917
  • BIST100
    2125.01
Dünya

Texas'ta feci kaza: 9 ölü

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen trafik kazasında aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

AA17 Mart 2022 Perşembe 09:42 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 09:42
ABONE OL

Yetkililer, 15 Mart Salı akşamı, Texas eyaletinin Andrews mevkisinde bir otoyolda kamyonetin karşı şeride geçerek bir minibüsle kafa kafaya çarpıştığını bildirdi.

Kazada, kamyonette bulunan 7 kişinin ve minibüste seyahat eden 13 yaşındaki bir çocukla şoförün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, kamyonette ölenlerin 6'sının üniversite öğrencisi olduğunu ve katıldıkları golf turnuvası dönüşünde kaza yaptıklarını belirterek yaralı iki öğrencinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.