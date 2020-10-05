Teyakkuza geçtiler! 'Çin ordusu istila simülasyonu planlıyor'

star.com.tr 05 Ekim 2020 Pazartesi 19:18 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 19:23

Son dönemde Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun, Tayvan tarafından yönetilen Dongsha (Pratas) Adaları'na bir istila simülasyonu planladığı iddiaları gündemde.



Tayvan Merkezi Haber Ajansı'nın (CNA) bildirdiğine göre, askeri kaynaklar bir Çin savaş gemisinin Cumartesi sabahı erken saatlerde Yilan ve Hualien açıklarında yalnızca 9,7 km uzaklıkta göründüğünü belirtti. 17 Eylül'de, Tayvan'ın doğu kıyılarında, Hualien'in yaklaşık 63 km doğusunda bir Çin savaş gemisi belirdi.

Askeri kaynaklara göre, Çin ordusuna ait gemilerin Tayvan'ın deniz sınırlarına yaklaşması üzerine, Keelung Limanı'ndaki 131. filo, söz konusu gemileri izlemek için Jinjiang sınıfı devriye gemileri gönderecek.

Bu olay, Perşembe günü bir Çin Y-8 anti-denizaltı uçağı tarafından Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesinin (ADIZ) iki hafta içinde dokuzuncusu kez ihlal edilmesinin ardından gerçekleşti. Uçak, Tayvan'ın ana adasından çok Dongsha (Pratas) Adaları'na daha yakın olan ADIZ'ın güneybatı kesimine uçmuştu.

"Bu denizaltılar, PLA'nın o bölgede gelecekteki askeri operasyonları için en büyük tehdidi oluşturuyor." şeklinde konuşan Tayvanlı askeri uzman Huang Jingping, Tayvan'ın ADIZ'in güneybatı bölgesinin, Amerikan ve Tayvan denizaltıları için önemli bir geçiş alanı olması sebebiyle ve PLA tarafından sürekli gözetim altında tutulduğunu vurguladı.

Tayvanlı F-16 savaş uçakları son birkaç gündür Hualien ve Taitung üzerinde uçuyor. Tayvan Hava Kuvvetleri, "her zaman ve her yerde" yüksek düzeyde savaşa hazır olduklarını belirtmişti.

- TAYVAN DENİZ KORUMASINI GÜÇLENDİRİYOR

Çoğunlukla hava devriye görevlerinde uçuş gerçekleştirdiği bilinen Tayvan'ın F-16 filosu artık havadan satha AGM-84 Harpoon gemisavar füzesi de taşıyacak. Tayvan, elinde 142 adet F-16 bulunuyor ve 2026 yılında 66 uçak daha gelecek. Tayvan'da ayrıca F-16 savaş uçakları için bir bakım, onarım ve revizyon (MRO) merkezi bulunuyor.

Son dönemlerde had safhaya ulaşan Çin Donanma hareketliliği üzerine Tayvan Ordusu, kara konuşlu RGM-84 Harpoon gemisavar güdümlü mermisi alımı için de talepte bulunmuştu.



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