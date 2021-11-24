''The Base'' ile Hizbullah'ı terör örgütleri listesine eklediler

AA 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:57 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:57

Bakan Andrews, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'de kurulan ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Neonazi grup "The Base" ile Lübnan kökenli Hizbullah'ın tüm unsurlarını terör örgütleri listesine eklendiğini belirtti.

Her iki örgütün de Avustralya güvenlik birimlerinin tavsiyelerine göre listeye alındığını ifade eden Andrews, "Burada bize zarar verme niyeti ve kabiliyeti olan insanlar var. Avustralya'da onların nefret dolu ideolojilerine yer yok." dedi.

The Base ve Hizbullah'ın, terör örgütleri listesine girmesiyle bu oluşumlara üye olmanın veya onları desteklemenin suç haline geldiğine dikkati çeken Bakan Andrews, "Avustralya'da ve dünyanın her yerinde bir terör tehdidi olduğunu biliyoruz. Buna yakın zamanda hem Birleşik Krallık'ta hem de Yeni Zelanda'da tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Andrews, ABD, Kanada, Avrupa ve Avustralya'da aktif olan The Base ve Hizbullah'ı terör örgütleri listesine almanın ülkesini, ABD, Kanada ve İngiltere de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla uyumlu hale getirdiğini sözlerine ekledi.

Avustralya Ulusal Güvenlik Kurumunun sayfasında yayımlanan terör örgütleri listesinde, aralarında terör örgütü PKK'nın da yer aldığı 26 örgüt bulunuyor.