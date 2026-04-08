  • The Economist yazdı! ABD ve İsrail'in hesapları tutmadı: İstihbaratta büyük hata
The Economist yazdı! ABD ve İsrail'in hesapları tutmadı: İstihbaratta büyük hata

İngiltere merkezli The Economist, ABD ve İsrail istihbaratlarının İran'ın füze kapasitesini hafife aldığını ve imha edilen füze sayısını abarttığını yazdı. Haberde, İran'ın yer altındaki fırlatıcılarını koruduğu ve ateşkes sonrası da füze kapasitesini sürdüreceği ifade edilirken Tahran yönetiminin bu kapasitesi, rejimin savaş sonrası zafer anlatısında ve komşularına yönelik güç gösterisi ve tehditlerinde merkezi rol oynayacağı ifade edildi.

8 Nisan 2026 Çarşamba 11:39
The Economist'in haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta Tahran'ın misilleme kapasitesine yönelik analizlere yer verildi.

Haberde, ABD ve İsrail'in istihbarat servislerinin, Tahran'ın yıllar içerisinde ürettiği füze sayısını "hafife aldıkları", savaşın ilk haftalarında ve ayrıca Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarda yok edildiği söylenen füzelerin sayısını da "gözlerinde büyüttükleri" belirtilerek, "İsrail'in füzeleri önleme oranı hala yüksek ve can kaybı ile hasar oldukça sınırlı. Ancak İran'ın füzelerinin veya fırlatıcılarının azaldığına hiçbir işaret yok." ifadeleri kullanıldı.

Az sayıda İsraillinin "İran'ın füze stokunun bu kadar dayanacağını beklediği" kaydedilen haberde, ABD ve İsrail'in, İran'ın topraklarının farklı noktalarına yerleştirilen füze fırlatıcılarını havadan hedef almak için de uçaklarını uzun süre uçuramadığına işaret edildi.

Haberde, İran'ın füze fırlatıcılarının bir kısmını da yerin altında tutmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, "İsrailli analistler, ateşkes ilan edildiğinde İran'ın füze fırlatma yetisine hala sahip olacağını düşünüyor. İran'ın bu kapasitesi, rejimin savaş sonrası zafer anlatısında ve komşularına yönelik güç gösterisi ve tehditlerinde merkezi rol oynayacak." ifadelerine yer verildi.

- ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirdi.

  • İran füze kapasitesi
  • ABD istihbaratı
  • İsrail istihbaratı

