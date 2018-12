The New York Times: CIA denetimindeki yerel güçler Afganistan'da suistimal ve öfke izleri bıraktı The New York Times gazetesi, Afganistan'da CIA tarafından eğitilen yerel güçlerin gece baskınları, işkence ve ölüm gibi acımasız taktiklerle halk arasında terör estirdiğini ortaya koyan haber yayımladı.