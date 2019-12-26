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Dünya

The Washington Times: Çin, ABD’nin her yerine ulaşabilen füzeyi test etti

Çin ordusu ABD’nin her yerine ulaşma kapasitesinde olan JL-3 yeni denizaltı balistik füzesini test etti.

26.12.2019  07:31 - Güncelleme: 26.12.2019  07:31
The Washington Times’ta yer alan Pentagon’daki kaynaklara dayandırılan haberde, füzenin test edildiği tatbikatın 22 Aralık günü Sarıdeniz’in kuzeybatısındaki Bohai Körfezi’nde gerçekleştirildiği bildirilirken ABD keşif uydularının manevraları takip ettiği kaydedildi.
 
Tatbikatla ilgili başka bilgi verilmedi.
 
ABD Deniz Kuvvetleri Emekli Kaptanı James Fanell, bu tatbikatın, Çin’in ABD’yi “nükleer şantaj tehdidi altında” tutma niyetinde olduğunu gösterdiğini savundu.
 
Haberde, JL-3 füzesinin son iki yılda en az dördüncü kez test edildiği ifade edildi.

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