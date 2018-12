Theresa May, 2022 genel seçimlerinde aday olmayacak

İngiltere Başbakanı Theresa May, 2022'de yapılması planlanan genel seçimlerde partisini temsil etmeyecek.

Associated Press'in aktardığına göre May, 2022 genel seçimlerinden önce görevinden istifa edeceğini doğruladı. May, dün parlamentoda yapılan parti içi güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazanıp, başbakanlık koltuğunu korumuştu.