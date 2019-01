Theresa May Brexit için ‘B planını’ açıkladı İngiltere'de geçtiğimiz hafta parlamentoda reddedilen Brexit anlaşması sonrası Başbakan May, B planını açıkladı. May, 'Anlaşmasız Brexit'i dışarıda bırakmanın yolu, parlamentonun bir anlaşmayı onaylamasıdır. Hükümet de bunu amaçlıyor' dedi.