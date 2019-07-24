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Theresa May bu sözlerle görevinden ayrıldı

İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, “Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum” sözleriyle Downing Street’ten ayrıldı.

  • İHA
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İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, “Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum” sözleriyle Downing Street’ten ayrıldı. 

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