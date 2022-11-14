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Dünya

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili önemli gelişme

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 17 Kasım'a ertelendi.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 13:26 - Güncelleme:
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili önemli gelişme
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Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde yapılan duruşmayı, hakim Elis Dine yönetti.

Bugünkü duruşmada savunma tarafının vardığı sonuçlar dinlenirken bir sonraki duruşma 17 Kasım'a ertelendi.

Mahkeme kaynaklarına göre, nihai karar 17 Kasım'daki duruşmada açıklanacak.

Bir önceki duruşmalar 6, 21 Ekim, 1 ve 10 Kasım'da görülmüştü.

- 30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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