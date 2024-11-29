Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, 25 Ekim'de İstanbul'da iklim aktivistleri ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz Cuma günü ise DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Thunberg, ziyareti sonrasında Van'a çektirdiği bir fotoğraf karesi ile birlikte sosyal medya hesabı X'den skandal bir paylaşıma imza attı.

Van'dan bir kareyi "Kürdistan" konumu ile paylaşan Thunberg, PKK ağzıyla yaptığı paylaşımında, Doğu Anadolu bölgesini

"Kuzey Kürdistan" olarak tanımlayarak, şu ifadelere yer verdi: Kürt bölgelerinde özerklik ve özyönetim, dayanışmanın temeli olmalıdır." PKK'nın söylemini kullanarak Türkiye'nin Kürtlere katliam yaptığı yalanını dillendirdi.

Thunberg'in yalan ve iftira dolu paylaşımı büyük tepki çekti.

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