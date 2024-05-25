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Dünya

THY, Tunus'ta en iyi satış yapan acentelerini ödüllendirdi

Türk Hava Yolları (THY) Tunus Ofisi, ülkede en iyi satış yapan acentelerine ödül verdi.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 16:37 - Güncelleme:
THY, Tunus'ta en iyi satış yapan acentelerini ödüllendirdi
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Başkent Tunus'ta düzenlenen ödül törenine, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, belgesel yapımcısı ve foto muhabiri Coşkun Aral, THY Tunus Müdürü Gürel Tümer, Tunus'taki Türk kurum temsilcileri ve THY ile çalışan turizm acentelerinin yetkilileri katıldı.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Demircan, "Ülkemizin bayrak taşıyıcısı ve en önemli markaları arasında yer alan THY bizi gururla temsil ediyor. Hava yolu şirketimiz, dünyanın her tarafında milyonlarca insan tarafından tercih ediliyor. Bu bizi gerçekten çok gururlandırıyor. " dedi.

Tunus'tan Türkiye'ye haftanın her günü günde 3 kez olmak üzere uçuş gerçekleştirildiğini aktaran Demircan, THY'nin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Ödül töreninin ardından yapılan çekiliş kapsamında 4 kişiye Tunus-İstanbul gidiş dönüş bileti hediye edildi.

  • THY Tunus Ödülü
  • En İyi Acenteler
  • Satış Yapan Acenteler

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