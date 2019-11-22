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THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

Türk Hava Yolları (THY) uçağının, Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıktığı bildirildi.

  • AA
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THY'den yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul-Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır.

Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir." denildi. Açıklamada, konu ile ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi.

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