AA 07 Temmuz 2020 Salı 14:57 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 14:57

Ticaret Odası Başkanı Nail el-Kebariti yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin ticari ilişkilere yansımalarını ele aldıklarını ifade eden Kebariti, Ürdün ve Türkiye arasında, özellikle bazı ürünlerle sınırlı olan Ürdün ihracatı bakımından, alışveriş yapılan ürün yelpazesini genişletmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz da görüşmede ekonomik iş birliği için yeni yollar aramaya, iki ülke şirketleri ve özel sektör kuruluşları arasında iletişimin güçlendirilmesine hazır olduklarını ifade etti.

Aramaz, büyükelçiliğin Türk şirketleri, Ürdün'deki yatırımlarını artırmaya teşvik için çalışacağını kaydetti.

Ürdün Ticaret Odasının verilerine göre, Ürdün'ün 2019'da Türkiye'ye ihracatı yaklaşık 49 milyon dolarken, ithalatı 821 milyon dolar.