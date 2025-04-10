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Dünya

Ticaret savaşında kaybeden Trump mı olacak? Çin'den ABD'ye manidar gönderme

ABD ile Çin arasındaki ekonomik restleşme sürerken Çin'den manidar bir paylaşım yapıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de üretilen kampanya şapkasının yükselen fiyatının temsil edildiği bir görsel paylaştı. Ning'in bu paylaşımı sonrası Trump sosyal medyada alay konusu oldu.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 15:52 - Güncelleme:
Ticaret savaşında kaybeden Trump mı olacak? Çin'den ABD'ye manidar gönderme
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Trump'ın yeni gümrük vergisi tarifelerini açıklaması dünya gündemini adeta sarstı. Avrupa Birliği ve Çin bu gümrük vergilerine karşılık olarak misillemeyle cevap vereceğini açıklaması ise ekonomi dünyasını daha da karıştırdı.

ABD'nin vergi hamlesine karşılık olarak ise Çin geri adım atmayarak bu karara misillemelerle karşılık vermeyi sürdürdü. Son olarak Trump'ın Çin'e yüzde 125 ek vergi getirmesinin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin vergileri silah olarak kullandığı belirtilerek, "Çin, halkının meşru hak ve çıkarlarının, uluslararası ekonomik ve ticaret kurallarının ve çok taraflı ticaret sisteminin baltalanmasını oturup izlemeyecek. Çin savaşmak istemiyor. Ancak karşısına çıkıldığında da korkmayacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP ALAY KONUSU OLDU

Tüm bu yaşananların yanı sıra Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ning'in Trump'ın Çin'de üretilen kampanya şapkasının yükselen fiyatının temsil edildiği bir görsel paylaşması ABD Başkanını sosyal medyada alay konusu haline getirdi.

  • Make America Great Again
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