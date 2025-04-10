Trump'ın yeni gümrük vergisi tarifelerini açıklaması dünya gündemini adeta sarstı. Avrupa Birliği ve Çin bu gümrük vergilerine karşılık olarak misillemeyle cevap vereceğini açıklaması ise ekonomi dünyasını daha da karıştırdı.

ABD'nin vergi hamlesine karşılık olarak ise Çin geri adım atmayarak bu karara misillemelerle karşılık vermeyi sürdürdü. Son olarak Trump'ın Çin'e yüzde 125 ek vergi getirmesinin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin vergileri silah olarak kullandığı belirtilerek, "Çin, halkının meşru hak ve çıkarlarının, uluslararası ekonomik ve ticaret kurallarının ve çok taraflı ticaret sisteminin baltalanmasını oturup izlemeyecek. Çin savaşmak istemiyor. Ancak karşısına çıkıldığında da korkmayacak" ifadelerini kullandı.

Tüm bu yaşananların yanı sıra Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ning'in Trump'ın Çin'de üretilen kampanya şapkasının yükselen fiyatının temsil edildiği bir görsel paylaşması ABD Başkanını sosyal medyada alay konusu haline getirdi.