17 Aralık 2025 Çarşamba
Ticaret savaşının faturası ağır oldu: ABD'nin baskısı kesenin ağzını açtırdı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri yılın ilk 11 ayında sınırlı yükseliş gösterirken, artan harcamalar büyük bir bütçe açığını beraberinde getirdi. Pekin'in mali genişleme adımları, ABD ile süren ekonomik gerilim ve Trump döneminin yeniden şekillenen baskı politikalarının ardından geldi.

17 Aralık 2025 Çarşamba 19:08
Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi ve yerel yönetimlerin bütçe gelirleri toplamı, Ocak-Kasım 2025 döneminde 20,05 trilyon yuan (2,85 trilyon dolar) oldu.

Vergi gelirleri yüzde 1,8 artışla 16,48 trilyon yuana (2,34 trilyon dolar) ulaşırken vergi dışı gelirler yüzde 3,7 azalarak 3,57 trilyon yuan (510 milyar dolar) oldu.

Bütçe gelirleri, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artarken bütçe harcamaları da yüzde 1,4 artışla 24,85 trilyon yuana (3,53 trilyon dolar) ulaştı.

11 aylık dönemde yaklaşık 680 milyar dolar bütçe açığı kaydedildi.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2024'te 21,97 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,05 trilyon dolar), bütçe harcamaları ise 28,46 trilyon yuan (yıl sonundaki kura göre 3,93 trilyon dolar) olmuştu.

Hükümet, bu yıl bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı hedefini yüzde 3'ten yüzde 4'e çıkararak büyümeyi teşvik edici politikalar için bütçe harcamalarını artırma niyetini ortaya koymuştu.

