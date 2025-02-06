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Dünya

Ticari gemiden dönüştürüldü! İnsansız hava aracı taşıyıcı savaş gemisi envantere alındı

İran, ticari bir gemiden dönüştürülen insansız hava aracı (İHA) taşıyıcı savaş gemisini hizmete soktu.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
Ticari gemiden dönüştürüldü! İnsansız hava aracı taşıyıcı savaş gemisi envantere alındı
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İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin İHA taşıyıcı savaş gemisi Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve üst düzey komutanların hazır bulunduğu, ülkenin güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda düzenlenen törenle Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının muharebe filosuna katıldı.

ŞEHİD BAKIRİ İSMİ VERİLDİ

İHA'lar için 180 metre uzunluğunda bir piste sahip olan "Şehid Bakıri" adı verilen geminin helikopterlerin yanı sıra çok sayıda insansız hava aracı filosu ve seyir füzesi taşıdığı belirtildi.

İHA'LAR PİSTTEN HAVALANDI

Devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde, bir ticari gemiden dönüştürüldüğü kaydedilen savaş gemisinin pistinde en az 5 helikopter ve 8 insansız hava aracının bulunduğu ve "Kahir-313" adı verilen İHA'ların pistten havalandığı görüldü.

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