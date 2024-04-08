Kobakhidze, Başbakanlık Binası'nda başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Bu hafta sonu düzenlenen Ekonomi Konseyi toplantısında bazı önemli kararların alındığını aktaran Kobakhidze, "Önceki gün, yeni bir mega projenin hayata geçirilmesine ilişkin en önemli kararı aldığımız Ekonomi Konseyi'nin bir toplantısı yapıldı. Buna göre, Tiflis'te yeni bir uluslararası havaalanı inşa edilecek." dedi.

Ülkesini ziyaret eden turist sayısının gittikçe artmasını beklediklerini kaydeden Kobakhidze, Gürcistan'daki altyapının da buna göre geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Tiflis'teki mevcut uluslararası havaalanının yıllık kapasitesinin yaklaşık 4,5 milyon yolcu olduğunu aktaran Kobakhidze, şunları kaydetti:

"İki alternatif seçeneği değerlendirdik. Seçeneklerden biri, mevcut havaalanının genişletilmesiydi. İkincisi, Vaziani'de (Tiflis'e yakın bir yerleşim) yeni bir havaalanı inşa edilmesiydi. Genişletmenin maliyeti yaklaşık 900 milyon dolar, yenisinin maliyeti ise 1 milyar 260 milyon dolar. Genişleme yolcu akışını maksimum 15 milyon yolcuya çıkarmamıza olanak sağlıyor, daha fazla gelişme ihtimali kalmıyordu. Yeni havalimanının inşaatına gelince, bu bize yolcu sayısını 19 milyona çıkarma imkanı tanıyor ve daha da genişleme olanağı sunacak."

Buna göre, başkent için yeni ve uluslararası standartlara uygun bir havaalanı inşa edilmesi yönünde karar verdiklerini aktaran Kobakhidze, "Projenin hazırlanması ve ihale işlemleri gelecek yıl tamamlanacak." ifadesini kullandı.