İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7415
  • EURO
    50,2962
  • ALTIN
    5956.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • TİKA, Afganistan'da umut inşa ediyor! Türkiye'nin desteğiyle 30 bin öğrenci okula kavuştu
Dünya

TİKA, Afganistan'da umut inşa ediyor! Türkiye'nin desteğiyle 30 bin öğrenci okula kavuştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da gerçekleştirdiği projelerle eğitimin yanı sıra istihdam ve üretimin güçlendirilmesine imkan sağlıyor. TİKA Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, inşa edilen yeni okul hizmet binasının açılışında, Afganistan'ın kuzeyinde 52 okula ilişkin projeyi tamamladıklarını hatırlatarak, bölgeye 620 derslik kazandırıldığını ve 30 bin öğrencinin modern eğitim ortamlarına kavuşturulduğunu vurguladı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
TİKA, Afganistan'da umut inşa ediyor! Türkiye'nin desteğiyle 30 bin öğrenci okula kavuştu
ABONE OL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre; Afganistan'daki Tahar vilayetinin Yengi Kale ilçesinde bulunan Moğlan köyü lisesi için inşa edilen yeni okul hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Tahar Valisi Mevlevi Semiullah Hizbullah ve TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir katıldı.

Yorulmaz, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'ın Türkiye için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, ülkede 1997'den beri kalkınma projeleri yürütüldüğünü, Kabil, Mezar-ı Şerif ve Herat'ta faaliyetteki 3 ofisle sahada güçlü varlık gösterdiklerini ifade etti.

TİKA'nın Afganistan genelinde yaklaşık 1900 proje gerçekleştirdiğini, bunların 700'e yakınının Afganistan'ın kuzeyinde tamamlandığını söyleyen Yorulmaz, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin babası Bahaeddin Veled'in Afganistan'daki medresesinde yapılan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

620 DERSLİK KAZANDIRILDI

Yorulmaz, Afganistan'ın kuzeyinde 52 okula ilişkin projeyi tamamladıklarını hatırlatarak, bölgeye 620 derslik kazandırıldığını ve 30 bin öğrencinin modern eğitim ortamlarına kavuşturulduğunu vurguladı.

Tahar Valisi Hizbullah da Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ederek, TİKA'nın en uzak yerleşimlerde dahi eğitim yatırımı yapmasının Afgan halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını söyledi.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Taşdemir ise projenin kapsamına ilişkin bilgiler vererek, okulun tüm ortak kullanım alanlarının yenilendiğini dile getirdi.

8 derslik, 3 idari oda ve 2 kütüphaneden oluşan Moğlan köyü lisesinde günde vardiyalı olarak 1500 öğrenciye hizmet verilecek.

Donanımı TİKA tarafından yapılan okulda bilgisayar, projektör, sınıf ve idari mobilyaları ile iki mini kütüphane kuruldu.

Açılışta, tüm öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti de dağıtıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.