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TİKA Afganistan'daki Türk mezarlığını yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Kabil Ofisi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türk mezarlığının çevre düzenlemesini yaptırdı.

  • AA
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Mezarlığın ziyarete açılış törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Yunus Emre Enstitüsü Kabil Müdürü Selçuk Doğan ve davetliler katıldı.
 
Törenin açılış konuşmasını yapan TİKA Kabil Koordinatörü Çal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Afganistan'ın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gönderdiği bilim adamı, doktor, asker, diplomat, kamu görevlileri ve sonrasında bugüne kadar ülkede görev yapan Türkler ve yakınlarından hayatını kaybedenlerin bir kısmının bu mezarlığa defnedildiğini söyledi.
 
Bu mezarlığın bakımının TİKA tarafından yapıldığını ifade eden Çal, Afganistan'da vefat eden Türklerin anısına mezarlıkta bir anıt inşa edildiğini belirtti.
 
Çal, bu proje ile mezarlığın korunacağını, gelecek nesillere aktarılacağını ve Türk-Afgan dostluğuna katkı sağlanacağını kaydetti.
 
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul da Afganistan'da bir Türk mezarlığının bulunmasının, iki halk arasındaki mevcut bağın somut göstergesi olduğunu vurguladı.
 
Ertuğrul, Türk-Afgan dostluğuna yakışır bir şekilde bu mezarlığın bakımını yapmanın vicdani sorumlulukları olduğunun altını çizdi.
 
Konuşmaların ardından Türk mezarlığı kurdele kesimiyle ziyarete açıldı.

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