TİKA, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Teymeni Parkı'nı yeniledi

Kabil'in merkezinde bulunan Teymeni Mahallesi'ndeki parkın açılış törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Afganistan'da bulunan Türk kurumlarının temsilcileri, Afganistan Milli Çevre Koruma İdaresi Başkanı Mevlevi Hafız Azizurrahman ve Kabil Belediye Başkan Yardımcısı Mevlevi Abdul Halık Sacidi katıldı.

TİKA Kabil Ofisi tarafından yaklaşık 3 ay önce başlatılan tadilat çerçevesinde 6 bin 200 metrekare alan üzerine kurulu parkta, yaya yolu için parke taşları döşendi, çimlendirme yapıldı, gece aydınlatması için solar sistem ile sulama sistemi kuruldu ve parkın duvarları boyandı.

Mart ayında ise pakta ağaçlandırma çalışması yapılması planlanıyor.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teymeni Parkı'nın açılışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'a yardımlarımız devam ediyor. Yardımlarımız sadece insani yardım şeklinde olmuyor. Kabil'in güzelleştirilmesi için de TİKA çok önemli faaliyetlerde bulunuyor. Sadece Kabil'de de değil. Yakın zamanda Herat'taydık. Herat'ta da TİKA'nın çok değerli faaliyetleri var. TİKA, Afganistan'da gerçekten çok işler yapıyor ve sadece bizim değil Afgan yöneticilerinin de halkının da büyük takdirini kazanıyor."

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan ise kurum olarak şu ana kadar Afganistan'da birçok projeyi hayata geçirdiklerini, bundan sonra da aynı şekilde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Burada bir park vardı fakat çok atıl durumdaydı. Hem burada yeni birtakım işler yaptık hem de tamiri olabilecek durumda olanları tamir ettik. Çimlendirme alanı oluşturduk. Yaklaşık 2 bin 700 metrekare çimlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde çimlerin çıkmaya başlamasıyla beraber daha yeşil bir görüntüye sahip olacak. Teymeni halkı burayı yoğun olarak kullanıyor. Aynı zamanda iki tane büyük mahalleyi de birbirine bağlayan bir geçiş güzergahında bulunuyordu. Yürüyüş yollarını da bu vesileyle tamamlamış olduk. Bir de buraya solar sistem koyduk, dolayısıyla karanlıkta buranın aydınlık olmasını sağlamış olduk."

Afganistan Milli Çevre Koruma İdaresi Başkanı Mevlevi Hafız Azizurrahman ve Kabil Belediyesi Başkan Yardımcısı Mevlevi Abdul Halık Sacidi ise tadilat dolayısıyla TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Halık Sacidi, TİKA'nın yardımını dostluk nişanesi olarak gördüklerini belirtti.