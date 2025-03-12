TİKA, Gambiya'da çeşitli projelerle Türkiye'yi temsil ediyor

TİKA Banjul Program Koordinatörü Şule Bayar, AA muhabirine kurumun Gambiya'daki faaliyetlerini anlattı.

TİKA'nın Afrika'nın 23 ülkesinde koordinatörlüğü bulunduğunu belirten Bayar, "Banjul program ofisi olarak 2018 Ekim'de faaliyetlerimize fiili olarak başladık. 2013-2018 arasında Dakar program koordinasyon ofisimiz tarafından projelerimiz yürütüldü. O dönemdeki proje sayımız 23. Burada koordinatörlüğümüz açıldıktan sonraki proje ve faaliyet sayımız tabii ki yükseldi. 80 projemiz var." dedi.

Ekipman temini, donanım desteği, diplomat eğitimleri, uzman eğitimleri ve tadilat tefrişat projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Bayar, son üç yılda ağırlıklı olarak sağlık projeleri, meslek edindirme projeleri, kurumların kapasitelerinin arttırılmasına yönelik projeler ve kadın çiftçilere yönelik destekler yaptıklarını söyledi.

Bayar, projelere örnekler vererek şunları kaydetti:

"Ankara Üniversitesi ile işbirliğinde yaptığımız geçen yıl başlattığımız bir projemiz var. Gambiya'daki anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik Türkiye'den uzman doktorlarımız gelerek 1 hafta eğitim verdi. Onun akabinde ağustos ayında 15 kişilik bir heyet Türkiye'yi ziyaret etti. Ankara'daki Cebeci kampüsünde eğitim aldılar."

- "GENÇLERİN ÜLKEDEN GÖÇ ETMELERİNİ ENGELLEYİP ONLARA MESLEK EDİNDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Ülkenin en büyük hastanesinin yeni doğan ünitesi için ekipmanlar temin ettiklerini aktaran Bayar, "Sağlık alanında yaptığımız başka projeler de var. Özellikle kadınlara yönelik kanser tanı ve tarama laboratuvarı, çarpık ayaklı doğan çocuklara yönelik bir rehabilitasyon merkezi, geçen hafta ülkedeki tek psikiyatri hastanesinde bir rehabilitasyon ve terapi merkezi açtık." diye konuştu.

Bayar, meslek edindirme alanında bakanlıkla birlikte çalıştıklarını aktararak, "Burada kırsal alanda iki meslek okulu faaliyet göstermiyordu. Oradaki atölyelere terzilik, inşaat malzemeleri, kaynakçılık, marangozluk konularında meslek eğitim araç ve gereçleri temin ettik. Amacımız da o bölgelerde yaşayan gençlerin ülkeden göç etmelerini engelleyip onlara meslek edindirmek." ifadelerini kullandı.

Kapasite geliştirme projeleri de yaptıklarını anlatan Bayar, Gambiya'da Ulusal Arşiv Hizmetleri adlı bir kurum bulunduğunu, bu kurumun Türkiye'deki Devlet Arşivleri Başkanlığının benzeri niteliğinde olduğunu belirtti.

Bayar, kurumunun yeni binasına gittiklerinde bir dijital arşiv odası kurma fikri geliştiğini ve buraya güvenilir ortamda arşivlik malzemelerini, belgelerini saklayabilmeleri için bilgisayarlar ve diğer donanım ekipmanları verildiğini dile getirdi.

Bayar, projelere çok güzel tepkiler aldıklarını söyleyerek, "Talepler oldukça fazla. Ama biz kurumları ziyaret ettiğimiz zaman projenin uygulanması aşamasında biraz yol gösterici oluyoruz. Yoksa taleplere yetişmek pek mümkün değil. TİKA'nın görünürlüğüne katkıda bulunacak projeleri de takip etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelir getirici, sürdürülebilir ve kalkınmaya yönelik projeler yapmaya özen gösterdiklerini kaydeden Bayar, "Özellikle gençler ve kadınlar için projelerimiz var. Gelir getirici, sürdürülebilir ve insan odaklı." dedi.