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Dünya

TİKA, Kenya'da ''Hasat Sonrası İşleme Merkezi'' kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın Muranga eyaletinde kayıpları azaltmak amacıyla 'Hasat Sonrası İşleme Merkezi' kurdu.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 16:40 - Güncelleme:
TİKA, Kenya'da ''Hasat Sonrası İşleme Merkezi'' kurdu
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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kenya Tarım ve Hayvancılık Araştırma Kuruluşu (KALRO) Bahçecilik Araştırma Enstitüsü (HRI) bünyesinde kurulan merkez, hasat sonrası kayıpları azaltacak.

Merkezin açılışında konuşan KALRO Bahçecilik Enstitüsü Direktörü Dr. Joseph Njuguna Kori, merkezin, küçük üreticilerin kalite kontrol ve pazara hazırlık süreçlerini destekleyeceğini belirtti.

Kori, merkezin aynı zamanda Kenya'nın farklı bölgelerinden gelen çiftçiler ve tarım uzmanları için eğitim alanı olarak kullanılacağını kaydetti.

Merkezin civardaki küçük üreticilerin dilimleme, olgunluk ölçme ve kalite kontrol gibi pazara hazırlık süreçlerine destek vereceğini belirten Kori, "Kurutulmuş sebzelerin uzun raf ömrü sayesinde çiftçiler, ürünlerini zararına satmak zorunda kalmayacak." ifadesini kullandı.

- TİKA, KURDUĞU MERKEZLE HASAT SONRASI KAYIPLARI AZALTACAK

TİKA, kurduğu merkezle ülkede tarım sektöründe yıllardır önemli bir sorun olan hasat sonrası kayıpların azaltılmasına katkı sağladı.

Kenya Tarım Bakanlığının verilerine göre, ülkede yetiştirilen taze meyve ve sebzelerin yaklaşık yüzde 30'u tarladan sofraya ulaşamadan kaybediliyor. Bu kayıpların temel nedenleri arasında yetersiz soğutma, uygun olmayan taşıma koşulları ve pazarlama zincirindeki eksiklikler öne çıkıyor.

TİKA tarafından kurulan Hasat Sonrası İşleme Merkezi, çiftçilerin ürünlerini bozulmadan saklayabilmeleri, işleyebilmeleri ve katma değerli hale getirebilmeleri için çevre dostu ve yenilikçi teknolojiler sunuyor.

Merkezde yerel ve erişilebilir malzemelerle küçük çiftçilerin kolayca uygulayabileceği buharlaşmalı soğutma sistemine dayalı "Sıfır Enerji Soğutma Çemberi (ZECC)" tanıtıldı.

Ayrıca üreticilerin ürünlerini kurutabilmeleri amacıyla açık alanda güneş enerjili kurutma serası kuruldu.

Kurulan soğuk oda ile meyve suyu üretim ve pastörizasyon ekipmanları sayesinde KALRO bünyesinde marketlerde satılabilecek meyve suyu markası da geliştirildi.

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