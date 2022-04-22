TİKA Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yetimlere gıda yardımı yaptı

TİKA Yaounde Ofisinden yapılan açıklamada, ramazan faaliyetleri kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de bulunan yetimhanelere Uluslararası Adalet için Barış ve Eşitlik Konseyi (COJEP International) iş birliğinde gıda maddesi hibe edildiği bildirildi.

Açıklamada, teslim törenine Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadéra'nın eşi Tina Marguerite Touadera ile COJEP Derneği ve TİKA yetkililerinin katıldığı belirtildi.

Proje ile toplam 750 yetimin barındığı beş yetimhaneye yaklaşık 12 tonluk gıda desteği sağlandı.