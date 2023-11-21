TİKA, Pakistan'ın sınır dışı ettiği 2500 Afgan aileye gıda desteğinde bulundu

İki ülke arasındaki Torkham Sınır Kapısı yakınlarına kurulan Ömeri Kampı'nda düzenlenen törene TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Afganistan geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Şeyh Abdulbari Seyidi ile çok sayıda yerel Taliban yetkilisi katıldı.

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Afgan halkının yanında olduklarını ve bundan sonraki süreçte de TİKA'nın yardımlarının süreceğini kaydetti.

Erdoğan, Pakistan'dan ülkelerine dönen Afganlara yönelik ilerleyen süreçlerde meslek edindirme kursları gibi yeni projeleri hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Afganistan geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Seyidi ise Türkiye'nin her zaman zor zamanlarında Afganların yanında olduğunu belirterek, söz konusu yardımlar nedeniyle TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Törenin ardından 2 bin 500 aileye içinde pirinç, sıvı yağ, bakliyat, şeker, makarna, salça ve çay içeren 25 kilogramlık gıda kolileri dağıtıldı.

AA muhabirine konuşan Afgan göçmen Ahmed Can Kari, 11 kişilik ailesiyle birlikte 5 yıl Pakistan'ın Peşaver şehrinde yaşadığını, şu an ise işsiz olduğunu ve Afganistan'da ne yapacağını bilmediğini kaydetti.

Can Kari, TİKA yardımlarının "çok yararlı" olacağını belirterek, "Gerçekten zor durumdayız ve ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.

Göçmen Mücahid Muhammedi ise Pakistan'ın kararının kendileri için kötü, yardıma muhtaç olduğunu söyledi.

15 yıl Peşaver şehrinde yaşadığını kaydeden Muhammedi, TİKA'nın yardımları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

- Pakistan'ın Afganları sınır dışı etme kararı

Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından iki ülke arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken Pakistan hükümeti, ekim ayının başlarında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerden 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını isteyerek, bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceğini duyurdu.

Taliban yönetimi ise Pakistan'ın bu kararını eleştiriyor, Afgan göçmenlere iyi davranılmasını ve ülkeden ayrılmaları için ek süre tanınmasını talep ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kurumlar da Pakistan'a bu kararından dönme çağrısı yapıyor.

Geri dönüşler hakkında AA muhabirine konuşan Taliban yönetiminin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın kararının ardından Afganistan'a dönen düzensiz göçmenlerin sayısının 300 bini geçtiğini açıklamıştı.

BM'ye göre dönenlerin yüzde 60'ını çocuklar oluşturuyor.