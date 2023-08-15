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Dünya

TİKA, Sırbistan Novi Pazar'daki Türk Kültür Merkezi'ne cihaz desteği verdi

Sırbistan'da Boşnak ve Türk nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle cihazları yenilenen Türk Kültür Merkezi, faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürecek.

AA15 Ağustos 2023 Salı 14:52 - Güncelleme:
TİKA, Sırbistan Novi Pazar'daki Türk Kültür Merkezi'ne cihaz desteği verdi
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Novi Pazar'da 2010'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan merkez, yenilenen haliyle bölgedeki Türkçe kursları için önemli rol oynamaya devam edecek.

Sağlanan donanım desteği kapsamında yapılan törene katılan Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol, Türk Kültür Merkezi'nde devam eden Türkçe kurslarını, geçen sene yaklaşık 300 kursiyerin tamamladığı bilgisini paylaşarak burada Türkçe öğrenen gençlerin üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

TİKA Sırbistan Koordinatörü Mehmet Mete Anaç da TİKA'nın Sancak'ta 350'den fazla projeyi hayata geçirdiğini ifade ederek eğitime verdikleri önem çerçevesinde Novi Pazar'daki 2 meslek lisesine de donanım desteği sağladıklarını ifade etti.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihad Bisevac da TİKA ile oldukça iyi bir işbirliği yürüttüklerini aktararak gelecek dönemde de bu işbirliğinin devam etmesini temenni etti.

TİKA'nın, merkezin sınıf ve ofislerine modern donanım desteği sağladığı kaydedildi.

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