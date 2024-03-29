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Dünya

TİKA, Sırbistan'da gıda maddesi dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Sırbistan'ın farklı bölgelerinde 1600 koli gıda maddesi dağıttı.

AA29 Mart 2024 Cuma 18:38 - Güncelleme:
TİKA, Sırbistan'da gıda maddesi dağıttı
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Başkent Belgrad'ın Zemun semtinde gıda maddelerinin bulunduğu kolilerin dağıtımına Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da katıldı.

Aksoy, burada yaptığı açıklamada, hem Sırbistan genelinde hem de Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin gereksinim duydukları yardımların yapıldığını söyledi.

Yardımları ulaştırmanın kendilerine de mutluluk verdiğini ifade eden Aksoy, "Ramazan ayı, dayanışma ayıdır, onların yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olarak her zaman hem TİKA ile hem de sosyal hizmetler müşavirliğimizle beraber, buradaki soydaşlarımıza yardımlarımızı iletiyoruz. Bizim burada olmamızdan buradaki insanlar gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorlar." dedi.

Aksoy, yardımlaşmanın toplumlar arasında dayanışmayı da arttırdığını dile getirerek, Müslümanların dualarını aldıklarını ve bunun kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yardım çalışmaları kapsamında Sancak ve Presevo bölgeleri başta olmak üzere başkent Belgrad, Orta Sırbistan ve kuzeyde yer alan Voyvodina bölgesinde 1600 koli gıda maddesi dağıtıldı.

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