TİKA'dan Afganistan'a destek

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, her iki vilayette dörder olmak üzere toplam 8 okula 500 takım sıra ve masa desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Yardımların teslimi için düzenlenen törenlerde konuşan Belh Eğitim Müdürü Elhafız Muhammed Naim Belhi ile Sar-e Pol Eğitim Müdürü Mevlevi Muhammed Rahmani, Afganistan'ın eğitim altyapısının iyileştirilmesi konusunda TİKA'nın sağladığı destekleri överek TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir de TİKA'nın şu ana kadar birçok okulun tadilatını üstlendiğini, derslik inşa ettiğini, bazı okulların ihtiyaç duyduğu teçhizatı temin ettiğini ve birçok öğrenciye eğitim malzemesi desteği sunduğunu aktardı.

Taşdemir, söz konusu sıra ve masa desteği ile 20 bin öğrencinin eğitim kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek eğitim alanında imkanların geliştirilmesine yönelik projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.