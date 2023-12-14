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Dünya

TİKA'dan Afganistan'da yetimlere kışlık ayakkabı ve kıyafet yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ve Badahşan vilayetlerinde Afgan yetimlere kışlık ayakkabı ve kıyafet desteğinde bulundu.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
TİKA'dan Afganistan'da yetimlere kışlık ayakkabı ve kıyafet yardımı
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TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, kış şartlarında Afgan yetimlerin yalnız bırakılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Badahşan'daki Feyzabad Yetimhanesi'ndeki 190, Belh vilayetindeki Mezar-ı Şerif Yetimhanesi'nde ise 80 yetim öğrenciye kaban, kışlık ayakkabı, eldiven ve çeşitli kıyafetlerden oluşan yardım paketleri temin edildi.

Söz konusu yetimhanelerde düzenlenen yardım teslim törenlerinde konuşan Badahşan Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Mevlevi Hayrullah Safdar ile Belh Çalışma ve Sosyal İşleri Müdürü Müftü Nesir Ahmed Ebu Halid'in, kış mevsiminde yetimlerin desteğe ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle yardımlarından dolayı TİKA'ya teşekkür ettikleri kaydedildi.

Mezar-ı Şerif Yetimhanesi'ndeki törende konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, söz konusu her iki yetimhanenin binasının da daha önce TİKA tarafından inşa edildiğini, Afganistan'a yönelik yardımları sürdüreceklerini aktardı.

TİKA olarak her zaman Afgan yetimlerin yanında olduklarını vurgulayan Taşdemir, çocukların soğuk kış şartlarından etkilenmemesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

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