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Dünya

TİKA'dan Arnavutluk'ta iftar

TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kurdu.

AA30 Nisan 2021 Cuma 23:28 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 23:28
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ramazan dolayısıyla Arnavutluk'un batısındaki Kavalye şehrinde ihtiyaç sahibi ailelere iftar verildi.

Başkent Tiran merkezli Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) iş birliğinde Kavalye'nin Momel köyünde kurulan iftara ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ve diğer davetliler katıldı.

Köy camisinin yanında bulunan boş arazide kurulan iftar sofrasında Türkiye ve Arnavutluk bayrakları dikkati çekti.

TİKA ramazan boyunca Arnavutluk'ta her gün 100 kişilik iftar sofraları kuruyor.

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