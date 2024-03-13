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TİKA'dan Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilere ramazan boyunca iftar verecek.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
TİKA'dan Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara iftar
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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Ağustos 2017'de yaşanan şiddet olaylarının ardından evlerini terk ederek Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı mültecilere yardımlarını sürdürüyor.

Program kapsamında TİKA tarafından daha önce kurulan dağıtım noktasından, ramazan ayı boyunca Cox's Bazar'da kamplarda kalan Arakanlı 1000 aileye sıcak yemek dağıtımı devam edecek.

2017'den beri her ramazan devam eden iftar programında bu yıl kamptaki 20 binden fazla Arakanlı Müslüman mültecinin istifade etmesi bekleniyor.

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