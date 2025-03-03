TİKA'dan Endonezya ve Malezya'da işbirlikleri

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, resmi ziyaret kapsamında Endonezya ve Malezya'da çeşitli projelerin açılışını gerçekleştirdi ve üst düzey temaslarda bulundu.

Endonezya'da kırsal kalkınma projeleri için üniversiteler ve yerel kurumlarla birçok alanda önemli adımlar atan TİKA, geleneksel tıbbi bitkilerin yaygınlaştırılması konusunda da işbirliği gerçekleştirdi.

TİKA, Endonezya'nın Lebak bölgesinde yaşayan Baduy kabilesinin yüzyıllardır yetiştirdiği geleneksel tıbbi ve aromatik bitkilerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve yerel üreticilerin üretim kapasitelerini geliştirmek amacıyla Endonezya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile işbirliği yaptı.

Proje kapsamında 8 bin metrekarelik alanda 8 farklı tıbbi bitkinin yetiştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülerek modern kurutma ve paketleme sistemleri devreye alındı.

Baduy halkının bilgi birikimi korunurken yerel üretimin daha geniş pazarlara açılması için önemli bir adım atıldı. Projenin açılışı, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Endonezya Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başkanı ve yerel yöneticiler tarafından gerçekleştirildi.

- YARATICI EKONOMİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Yorulmaz, resmi ziyaret kapsamında Endonezya Yaratıcı Ekonomi Bakan Yardımcısı Dessy Ruhati ile de bir araya geldi.

Görüşmede film, müzik, moda, oyun teknolojileri, yapay zeka, tasarım ve mutfak sanatları gibi yaratıcı ekonomiye yönelik 17 alt sektörde işbirliği imkanları değerlendirildi.

Özellikle kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik ortak projeler ele alındı ve iki ülke arasında karşılıklı tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.

- AMBALAJ İNOVASYON MERKEZİ AÇILDI

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Cakarta'daki Polimedya Creative Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Ambalaj İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Türkiye ile Endonezya arasındaki eğitim ve teknik kapasite alanındaki işbirliğinin sonucu olarak kurulan merkez, ülkenin tek "Ambalaj ve Tasarım Mühendisliği" programına ev sahipliği yapıyor, KOBİ'lere kapasite artırımı sunarken aynı zamanda çevre dostu ambalaj çözümlerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

- KAHVE ÜRETİCİLİĞİ VE PAKETLEME TESİSİ AÇILDI

Endonezya'nın Rawa Gede bölgesinde kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve gelir artırıcı projelerde yerel işbirlikleri yapmak amacıyla Kahve Üreticiliği ve Paketleme Tesisi kuruldu.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz'ın ve yerel yöneticilerin katıldığı açılış töreninde proje yararlanıcısı olan üretici aileler de yer aldı.

Bu proje, bölgedeki 70 kahve üreticisi ailenin üretim kapasitesini artırırken Türkiye ile Endonezya arasında tarımsal işbirliğinin gelişmesine de katkı sunmayı amaçlıyor.

- MALEZYA'DA DA ÇOK YÖNLÜ İŞBİRLİKLERİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Malezya'da gerçekleştirilen projelerde kadın girişimciliğini teşvik etmek, özel eğitim gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve mahkum rehabilitasyonu gibi konular öne çıktı.

Malezya'nın Malaka eyaletinde kadınların dijital ekonomiye katılımını teşvik etmek amacıyla Dijital Merkez ve Dijital Fotoğraf Stüdyosu açıldı.

Açılış, TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ve Malezya Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri Datuk Dr. Maziah Binti Che Yusoff'un katılımıyla gerçekleştirildi.

İnternet satışı ve fotoğrafçılık alanlarında düzenlenen eğitim programlarıyla kadın girişimcilerin yetkinlik kazanmaları sağlandı.

- OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM VE REHABİLİTASYON İŞBİRLİĞİ

TİKA, Tamar Sinar Harapan Ziyad Zolkefli Cheras Bakımevi'nde devlet koruması altındaki otizmli çocuklar için bilgisayar sınıfı, duyu odası ve stres odaları gibi özel alanların yenilenmesine yönelik işbirliği gerçekleştirdi.

Proje, Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ve işbirliğinin somut örneği olarak dikkati çekiyor.

Açılış, TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz ve Büyükelçi Yüksel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

- BENTONG HAPİSHANESİ'NDE TEKSTİL ATÖLYESİ AÇILDI

TİKA, Malezya'da Bentong Hapishanesi'nde mahkumların rehabilitasyonuna yönelik tekstil atölyesi kurdu.

Atölyenin açılışı, TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Büyükelçi Yüksel, Hapishane Müdürü Ahmad Kamil ve Malezya Adalet Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada, insana yatırım yapmanın en güzel örneklerinden birine tanıklık ediyoruz. TİKA olarak farklı coğrafyalarda yerel ortaklarımızla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan projeleri hayata geçiriyoruz. Bu proje, sadece meslek kazandırma değil aynı zamanda hayata yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor." dedi.

Malezya Adalet Bakanlığı yetkilileri de Türkiye ile işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Herkes, ikinci bir şansı hak ediyor. TİKA ile daha fazla proje gerçekleştirmeyi arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Modern ekipmanlarla donatılan atölye, mahkumların meslek edinerek topluma kazandırılmasını amaçlıyor.

Yürütülen projeler, Türkiye ile Endonezya ve Malezya arasındaki dostluk bağlarını pekiştirirken kalkınma işbirliğine yönelik sürdürülebilir ortak çözümler sunmayı hedefliyor.