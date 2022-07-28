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Dünya

TİKA'dan Lübnan'a sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan Üniversitesi Trablusşam Bilim ve Teknoloji Fakültesi Biyoteknoloji Araştırma Merkezine kapasite artırım desteği sundu.

AA28 Temmuz 2022 Perşembe 23:11 - Güncelleme:
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TİKA, üniversite bünyesindeki Biyoteknoloji Araştırma Merkezine, ters ışık mikroskopu, dondurarak kurutma cihazı, elektroforez cihazı için güç kaynağı, protein analizi, görüntüleme ve santrifüj cihazı hibe etti.

Proje hibe törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, Bilim ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Favaz Ömer ve akademisyenler katıldı.

Törenden sonra AA muhabirine konuşan Büyükelçi Ulusoy, "TİKA'nın son dönemde en aktif çalıştığı ülkeler arasındaki Lübnan'ın ikinci büyük şehri Trablus'ta, ülkenin tek devlet üniversitesi olan Lübnan Üniversitesine yeni bir kapasite artırımı desteği verilmesinden mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın ekonomik ve mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçtiğini hatırlatan Ulusoy şunları kaydetti:

"Bu destek, zor bir dönemden geçen ülke koşullarında faaliyetlerini sürdürmekte zorlanan Lübnan Üniversitesinde biyoteknoloji alanında yürütülen akademik çalışma ve eğitim faaliyetlerinin daha sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlayacak. Bu TİKA projesi, ülkemizin Lübnan'a her alanda verdiği desteğin yeni bir somut tezahürünü teşkil ediyor."

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