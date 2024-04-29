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Dünya

TİKA'dan Moğolistan'a destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'daki 'Ulaangom Politeknik Koleji'nin marangozluk bölümüne donanım desteği sağladı.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 17:16 - Güncelleme:
TİKA'dan Moğolistan'a destek
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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulamalı eğitim için ekipman eksiği olan marangozluk bölümüne freze, planya, ahşap torna, ahşap kesme, kenar bantlama, ahşap oyma, çok fonksiyonlu ağaç işleme, dekupaj ve planya bileme, zımpara ve polisaj makineleri ile matkap gibi teknik ekipman temin edildi.

- "Öğrencilerimiz, okulda uygulamalı eğitim alabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaangom Politeknik Koleji Marangozluk Bölümü Öğretmeni Baatar Baljinyam, proje kapsamında temin edilen ekipmanın önemine dikkati çekti.

Okullarının uygulamalı eğitim ekipmanıyla ülke genelindeki ilk 5 politeknik kolejinin arasında ve batı bölgesinde ilk sırada yer alacağını belirterek, "Daha önce staj için öğrencilerimizi özel işletmelere gönderiyorduk. Artık göndermemize gerek kalmadı. Öğrencilerimiz, okulda uygulamalı eğitim alabilecek ve üretim yapılabilecek. Üretimden elde ettiğimiz gelirle okulumuzun kalkınmasına da katkı sağlayabileceğiz. Ayrıca okulumuzda mobilya üretim tesisi kurma imkanı da sağlandı." ifadelerini kullandı.

Bölümün birinci sınıf öğrencisi Myagmarsüren Tsedendamba da "Eğitimimin ilk yılında uygulamalı eğitim alma imkanı bulduğum için mutluyum. Tüm ekipmanı denemek için heyecanlanıyorum. Böyle ortamda eğitim almak bana zevkli geliyor. Bu ekipmanla bir evin tüm mobilyalarının üretimi yapılabiliyor." görüşünü paylaştı.

Uvs vilayetinde 1971'den bu yana faaliyet gösteren "Ulaangom Politeknik Koleji"nin 1170 öğrencisi bulunuyor. Okulda inşaat, üretim ve tarım alanlarında mesleki eğitim veriliyor.

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