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Dünya

TİKA'dan Priştine'de iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de iftar verildi.

AA28 Mart 2024 Perşembe 23:32 - Güncelleme:
TİKA'dan Priştine'de iftar
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Priştine'deki bir otelde düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Özkan Ulutaş, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, programda yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamlarını ileterek başladı.

Serim, Balkanlar'da barış ve istikrarın sürdürülmesinin, Türkiye'nin dış politikasının vazgeçilmez öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin, bu konuda üstüne düşen sorumlulukları yerine getiren ülkeler arasında yer aldığını belirten Serim, "Bugün Kosova'da görev yapan 800'den fazla Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, KFOR'un Kosova'da güvenliği sağlama misyonuna önemli katkılar vermektedir." diye konuştu.

Türkiye ve Kosova'nın sadece iyi günde değil, kötü günde de birbirine her zaman destek olduğunu vurgulayan Serim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova'da kendimizi misafir gibi değil, evimizde hissettiğimizi bilmenizi istiyorum. Kosova ile dostluğumuzun tarihi çok uzun, Kosova'nın kalbimizdeki yerinin çok büyük olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum."

Serim, Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla gelişmesinin, iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendiren önemli bir unsuru oluşturduğunu kaydetti.

Kosova Başbakanı Kurti, TİKA'nın Kosova'nın kalkınması için yaptığı yardımlara dikkati çekti.

Kurti, "TİKA'ya sürekli desteği, mükemmel işbirliği ve Kosova'nın kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükelçi Angılı da Kosova ile Türkiye arasındaki güçlü bağların gelecekte daha da güçlü olacağını vurguladı.

  • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
  • TİKA
  • kosova

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