TİKA'dan Togo'ya destek

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Togo'daki kalkınma ve yardım çalışmalarına devam edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Togo'daki yetim çocuklara okul ve kırtasiye malzemeleri, tarım sektörüne yönelik projeler kapsamında da çiftçilere mahsul taşıma aracı temin edildiği belirtildi.
Togolu kadınlara yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, dikiş-nakış eğitimleri için kurulumuna destek sağlanan atölyeye 30 dikiş makinesi verildiği açıklandı.