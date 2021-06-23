TİKA'nın Gazze Şeridi'ne yardımları sürüyor

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 00:35 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 00:36

TİKA'nın Gazze Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, başkanlığın, İsrail'in 10-21 Mayıs tarihlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları esnasında başlattığı acil yardım projelerine devam ettiği belirtildi.

Saldırıların devam ettiği günlerde evlerinin yıkılması, tahrip olması gibi nedenlerle okullara sığınmak zorunda kalan yaklaşık 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldığı aktarılan açıklamada, proje kapsamında ayrıca 1600 aileye gıda paketi, 1600 aileye hijyen paketi dağıtıldığı bildirildi.

Saldırılarda yaralananlara acil müdahale esnasında kullanılmak üzere ilaç ve tıbbi malzeme de sağlandığı ifade edilen açıklamada, tekerlekli sandalye, yatan hasta bezi, koltuk değneği gibi malzemelerden oluşan yardımlardan 500'den fazla ihtiyaç sahibinin istifade ettiği kaydedildi.

Bugün de okullara sığınanlara dağıtılan battaniyelerden sonra akrabalarının yanına sığınmak zorunda kalan ailelere yatak, yastık, pike ile gıda ve hijyen paketinden oluşan setin dağıtılmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca bu yardımlardan 1000'den fazla ailenin faydalanacağı belirtildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.