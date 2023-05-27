TİKA'ya devlet nişanı verildi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, 2009'da Türkiye-Kamboçya Dostluk Yolu Projesi ile başlayan kalkınma işbirliği faaliyetlerini, kamu idari altyapılarının geliştirilmesi, eğitim, gıda güvenliği, tarım ve barınma gibi birçok başlık altında sürdürdü, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının genişlemesine önemli katkılar sağladı.

Kamboçya'nın Kandal eyaletine bağlı Prasat yerleşim biriminde yürütülen projeyle her sene yağış mevsiminde evleri zarar gören ailelere iklime dirençli konut hibe edildi. 2022'de ihtiyaç sahibi 20 ailenin, 2023'te yürütülen ikinci etapta ise 26 ailenin iklim şartlarının olumsuz etkilerinden korunmaları amacıyla adımlar atıldı.

Yaklaşık 300 kişinin doğrudan yararlandığı proje kapsamında Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği ile ortak yürütülen proje çalışmasının tamamlanmasının ardından yapılan teslim törenine Sokhonn, Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Ülkü Kocaefe, TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz ve Kamboçya'nın çeşitli bakanlıklarından üst düzey yetkililer katıldı.

Sokhonn, bu projenin ülkeleri adına çok önemli olduğunu belirterek, TİKA'ya işbirliğinden ötürü teşekkür etti. Türkiye'nin zor günler geçirmesine karşın Kamboçya'da daha önce başlattığı projeyi tamamlamasının çok anlamlı olduğunu ifade eden Sokhonn, projede emeği geçenlerin takdiri hak ettiğini belirtti.

YORULMAZ'A TİKA ADINA "BİRİNCİ DERECE (GRAND CROSS) DEVLET NİŞANI"

Yorulmaz da başarıyla gerçekleştirilen bu önemli projenin ikili ilişkilere katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Proje yararlanıcılarının yeni evlerinde mutlu bir hayat sürmelerini temenni eden Yorulmaz, TİKA'nın Kamboçya'nın yanı sıra 120 ülkede 62 ofis aracılığıyla faaliyet gösterdiğini ve insan merkezli bir kalkınma anlayışıyla hareket ederek küresel çapta katma değer ürettiğini bildirdi.

Törende, sembolik kurdele kesiminin ardından Sokhonn tarafından Yorulmaz'a TİKA adına "Birinci Derece (Grand Cross) Devlet Nişanı" verildi.

Takdim edilen nişan, Kamboçya Kralı tarafından Kamboçya Krallığına ve halkına, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan yabancılara veriliyor.

DC-CAM MERKEZİNE ZİYARET

TİKA heyeti daha sonra 2022'de hayata geçirilen Cham İpek projesi kapsamında işbirliği yapılan DC-CAM merkezini ziyaret etti.

Heyete, merkezin devam eden projeleriyle ilgili bilgi verildi. DC-CAM Direktörü Youk Chhang, TİKA'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti, DC-CAM'in Kamboçya için yürüttüğü tarih ve arşiv çalışmalarını anlattı.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, ülkedeki programı çerçevesinde Siem Reap'te bulunan Angkor Üniversitesini de ziyaret etti.

Yorulmaz, burada yaptığı konuşmada, çeşitli ülkelerdeki üniversitelerle TİKA arasında güzel işbirliği örneklerinin olduğunu ve hayata geçirilen başarılı uygulamaların Kamboçya'da da gerçekleştirilebileceğini düşündüğünü belirtti.

Angkor Üniversitesi Rektörü Doktor Gnel Rattha da Türkiye'nin kalkınma alanındaki tecrübelerinin sahaya aktarılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını, özellikle bambu ayakkabı yapımı ve tarımsal ürünlerin pazara sunulması gibi gelir getirici alanlarda üçlü işbirliği yapılabileceğini düşündüklerini ifade etti.

TİKA'YA DEVLET NİŞANI BERATI

Yorulmaz ve beraberindeki heyet, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı, Daimi Devlet Sekreteri Ouch Borith ile de görüştü.

Görüşmede, Kamboçya'nın kalkınmasına sağladığı katkı dolayısıyla TİKA'ya teşekkür eden Borith, Türkiye'nin kalkınma tecrübesine önem verdiklerini ve yakından takip ettiklerini belirtti.

Borith daha sonra Yorulmaz'a, Kral ve Başbakan onayıyla tevdi edilen devlet nişanı beratı takdim etti.

"KAMBOÇYA, TÜRKİYE'NİN KALKINMA TECRÜBESİNE ÖNEM VERİYOR"

Heyet daha sonra Kıdemli Bakan Othsman Hassan tarafından Başbakanlık binasında kabul edildi.

Kamboçya'nın kalkınmasına verilen katkı dolayısıyla TİKA'ya teşekkür eden Hassan, eğitim, iletişim, tarım ve hayvancılık gibi başlıklarda uygulanan projelerin devam etmesini umduklarını belirtti.

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Hassan, Türkiye'nin kalkınma tecrübesine önem verdiklerini ve yakından takip ettiklerini vurguladı.

Yorulmaz da TİKA olarak Kamboçya'nın yüksek ekonomik potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ'NE ZİYARET

Yorulmaz, Punom Pen Kraliyet Üniversitesinde faaliyete başlayan Yunus Emre Enstitüsünü de (YEE) ziyaret etti.

YEE'nin Türkçe derslerine başlamasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirten Yorulmaz, Türkçenin öğretildiği ülkeler arasına Kamboçya'nın da dahil olmasının heyecan verici olduğunu kaydetti.

Kamboçya YEE Bölge Danışmanı Macit Koç da YEE'nin ülkedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Yorulmaz, Kamboçya'yı ziyaretlerinin ve yaptıkları üst düzey görüşmelerin Türkiye ile Kamboçya arasında yeni işbirliği imkanlarına kapı aralayacağına inandığını ve programının oldukça verimli geçtiğini belirterek, TİKA projelerinin hayata geçirilmesinde her türlü desteği veren ve programı boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Büyükelçi Kocaefe ile Büyükelçilik çalışanlarına teşekkür etti.