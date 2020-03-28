28 Mart 2020 Cumartesi 08:30 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 08:34

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi.

Ülkedeki siyaset arenasından Avrupa Birliği'ne en sert tepki, İtalya'nın eski başbakanı ve aşırı sağcı Matteo Salvini'den geldi.

"YILANLAR VE ÇAKALLAR MAĞARASI"

1 Haziran 2018-5 Eylül 2019 tarihleri ;;arasında başbakanlık ve içişleri bakanlığı görevi yapan Matteo Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birliği İtalya'da yaşanan ölümlere kayıtsız almak suçladı ve, "AB’den nefret ediyor ve tiksiniyorum. Birlikten ziyade, yılanlar ve çakallar mağarası. Önce virüsü yeneceğiz, sonra dönüp AB’yi düşüneceğiz. Gerekirse teşekkür etmeden ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

ÇİN'E TEPKİ

Salvini, Çin’i koronavirüs salgınını örtbas ederek insanlık suçu işlediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Salvini, Çin’in koronavirüs salgınını 3 hafta geç Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) bildirdiğini, ve doğru hikayeyi anlatmadığını belirterek insanlık suçu işlediğini ifade etti.

Salvini paylaşımlarında Çin’in, İtalya’ya yaptığı yardımlar nedeniyle eleştirileri saptırmaya çalıştığını iddia etti.

Çin geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İtalya’ya tıbbi ekip göndermişti.