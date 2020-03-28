İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Matteo Salvini'den AB'ye çok sert tepki: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
Dünya

Matteo Salvini'den AB'ye çok sert tepki: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

İtalya'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği'ne çok sert sözlerle yüklendi. Salvini AB için 'Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası.' ifadelerini kullandı.

28 Mart 2020 Cumartesi 08:30 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 08:34
ABONE OL

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 969 kişi artarak, 9 bin 134'e yükseldi.

Ülkedeki siyaset arenasından Avrupa Birliği'ne en sert tepki, İtalya'nın eski başbakanı ve aşırı sağcı Matteo Salvini'den geldi.

"YILANLAR VE ÇAKALLAR MAĞARASI"

1 Haziran 2018-5 Eylül 2019 tarihleri ;;arasında başbakanlık ve içişleri bakanlığı görevi yapan Matteo Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birliği İtalya'da yaşanan ölümlere kayıtsız almak suçladı ve, "AB’den nefret ediyor ve tiksiniyorum. Birlikten ziyade, yılanlar ve çakallar mağarası. Önce virüsü yeneceğiz, sonra dönüp AB’yi düşüneceğiz. Gerekirse teşekkür etmeden ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

ÇİN'E TEPKİ

Salvini, Çin’i koronavirüs salgınını örtbas ederek insanlık suçu işlediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Salvini, Çin’in koronavirüs salgınını 3 hafta geç Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) bildirdiğini, ve doğru hikayeyi anlatmadığını belirterek insanlık suçu işlediğini ifade etti.

Salvini paylaşımlarında Çin’in, İtalya’ya yaptığı yardımlar nedeniyle eleştirileri saptırmaya çalıştığını iddia etti.

Çin geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İtalya’ya tıbbi ekip göndermişti.

Kaçak 10 bin maske yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Trump'tan ilginç sözler: Onlardan istediğim şey çok basit; Birazcık bize müteşekkir olsunlar!
Trump'tan ilginç sözler: Onlardan istediğim şey çok basit; Birazcık bize müteşekkir olsunlar!

Trump'tan ilginç sözler: Onlardan istediğim şey çok basit; Birazcık bize müteşekkir olsunlar!

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.