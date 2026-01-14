TikTok Shop'ta Nazi sembolizmi içeren takılar arama önerilerine çıkıyor

TikTok Shop'un içerik denetim sisteminde ciddi bir açık bulunduğu ortaya çıktı. Platform, açıkça Nazi sembolizmi taşıyan ürünleri kullanıcılara arama önerileri aracılığıyla sunmaya devam ediyor. Gamalı haç takılarını kaldırmış olmasına rağmen, TikTok Shop'un algoritması "çift yıldırım şimşeği" ve "ss" kolyeler gibi Nazi ile ilişkili sembolizm içeren ürünleri aktif olarak önermeyi sürdürüyor.

Zararsız bir aramanın Nazi sembolizmine ulaştırması

TikTok Shop'taki araştırma "hip hop takı" aramasıyla başladı. Bu, milyonlarca kullanıcının günlük olarak yaptığı, tamamen masum bir arama sorgusudur. Ucuz ve çeşitli takı seçeneklerine göz atarken, platformun algoritmasının önerdiği ürünler giderek endişe verici hale geldi. TikTok'un yapay zeka sistemi, kullanıcının ilgisini çekebileceğini düşünerek, açık Nazi sembolizmi içeren takıları tekrar tekrar öne çıkarmaya başladı. Bu durum, platformun içerik filtreleme mekanizmasının ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne serdi.

Algoritmanın Nazi sembolizmi içeren ürünleri yönlendirmesi

TikTok Shop'un algoritması, kullanıcıların davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Ancak bu sistem, Nazi sembolizmi içeren ürünleri filtrelemekte başarısız oluyor. "Çift yıldırım şimşeği" ve "ss" gibi açık Nazi sembolü taşıyan kolyelerin arama önerilerine dahil edilmesi, platformun denetim sisteminin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Özellikle bu tür sembolizmin tarihsel ağırlığı ve toplumsal hassasiyeti göz önüne alındığında, TikTok Shop'un bu konuda daha sıkı kontroller uygulaması gerekmektedir. Gamalı haç takılarını kaldırmış olması, sorunu tamamen çözmediğini kanıtlamıştır.

TikTok Shop'un bu açığı, e-ticaret platformlarının sadece ürün satışı değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşıdığını hatırlatıyor. Platformlar, Nazi sembolizmi gibi hassas konuları içeren ürünleri sadece satıştan kaldırmakla kalmayıp, arama algoritmasından da tamamen çıkarmalıdır. Aksi takdirde, kullanıcılar istemeden bile bu tür içerikle karşılaşmaya devam edecektir. TikTok'un bu konuda acil olarak algoritmasını gözden geçirmesi ve daha kapsamlı bir denetim sistemi kurması beklenmektedir.