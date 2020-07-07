star.com.tr 07 Temmuz 2020 Salı 08:41 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 08:42

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'le kötüye giden ilişkiler konusunda, Fox News'e açıklamalarda bulundu.

Pompeo, Çin'in mobil uygulamalarının yasaklanması konusunda, 'Başkan'a götürmedim. Ama bakıyoruz.' dedi.

Pompeo, Hindistan'ın 59 Çin mobil uygulamasını yasaklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 'Hindistan'ın bütünlüğü ve ulusal güvenliğine katkı sağlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın kararı sınır gerilimlerini takip ederken, ABD ile Çin ilişkileri, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde ulusal güvenlik yasasını çıkarmasının ardından daha da kötüleşti.

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