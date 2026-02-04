TikTok'ta Epstein sansürü: AP'den soruşturma talebi

İSTANBUL 13°C / 7°C
4 Şubat 2026 Çarşamba
Avrupa Parlamentosu'ndan 32 milletvekili, TikTok'un Jeffrey Epstein'e ilişkin içerikleri bastırdığı ve platformdan kaldırdığı iddialarının araştırılması için AB Komisyonu'na resmi çağrıda bulundu. İddialar, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Politico'nun haberine göre, aralarında merkez sol gruplardan isimlerin de bulunduğu 32 AP üyesi, AB Komisyonuna gönderdikleri mektupta, TikTok'ta "Epstein dosyaları" ile ilgili paylaşımların görünürlüğünün düşürüldüğüne ve bazı içeriklerin platformdan kaldırıldığına yönelik şikayetler bulunduğunu belirtti.

Mektupta, söz konusu uygulamaların ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı açısından ciddi endişelere yol açtığı vurgulanarak, TikTok'un AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edip etmediğinin incelenmesi talep edildi.

Mektupta, bazı kullanıcıların Epstein'e ilişkin içeriklerinin algoritmik olarak bastırıldığı ve benzer paylaşımların olağan dışı şekilde düşük etkileşim aldığı iddialarına yer verildi.

TikTok ise daha önce benzer suçlamalara verdiği yanıtlarda, içeriklerin teknik nedenlerle veya platformun topluluk kuralları çerçevesinde sınırlandırılabildiğini, belirli bir konuya yönelik sistematik sansür uygulanmadığını savunmuştu.

AB Komisyonu halihazırda TikTok hakkında, çevrim içi platformların yükümlülüklerine ilişkin çeşitli başlıklarda soruşturmalar yürütüyor.

