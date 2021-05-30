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Dünya

TikTok'ta ''mıknatıslı piercing'' tehlikesi! 65 çocuk acil ameliyata alındı

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi (NHS), TikTok uygulamasında gençlerin piercing gibi göstermek için dillerine yerleştirdikleri süper manyetik topları yutmaları nedeniyle en az 65 çocuğun acil ameliyata alındığını belirten sağlık uyarısı yayınladı. Uyarıda, bu topların yutulması durumunda bağırsak veya kan damarlarını delinebileceği belirtildi.

DHA30 Mayıs 2021 Pazar 12:31 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 12:31
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Bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan TikTok uygulamasında, gençler arasında popülerleşen ve dillerine yerleştirdikleri süper manyetik topları piercing gibi gösterdikleri trend, İngiltere'de NHS'nin dikkatini çekti. NHS'ten yapılan acil uyarıda, süper manyetik topların kazara yutulması durumunda bağırsak veya kan damarlarını delebileceği belirtildi. Uyarıda, "Birden fazla 'süper güçlü' mıknatıs, yutulursa veya mıknatıslar metal bir nesneyle yutulursa, bağırsakların farklı kısımlarından güçlü bir şekilde birbirlerine çekilebilirler. Bağırsak dokusunun bu sıkışması saatler içinde nekroza (doku ölümü), bağırsak veya kan damarlarının delinmesine neden olabilir. Bu nedenle acil değerlendirme ve tedavi hayati önem taşır" denildi.

"SON ZAMANLARDA TİKTOK'TA GENÇLER KULLANIYOR"

Öte yandan NHS'ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu manyetik topların yasaklanması çağrısında bulunuldu. Yapılan yazılı açıklamada, en az 65 çocuğun manyetik toplar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu minik manyetik toplar yaygın olarak oyuncak olarak satılıyor ve son zamanlarda TikTok'ta gençler tarafından sahte dil piercingi olarak kullanılıyor. NHS, mıknatısları yuttuktan sonra son üç yıl içinde en az 65 çocuğun acil ameliyat için hastaneye kaldırılmasının ardından hasta güvenlik uyarısı yayınladı" denildi.

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