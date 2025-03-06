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Dünya

TikTok'u 1 yıllığına yasakladılar

Arnavutluk Hükümeti, ülke çapında Çin merkezli sosyal paylaşım platformu TikTok'u bir yıllığına yasakladı.

AA6 Mart 2025 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
TikTok'u 1 yıllığına yasakladılar
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Arnavutluk Milli Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Manastirliu Kasım 2024'ten itibaren tartışmalara sebep olan TikTok'un, ülke çapında bir yıllığına geçici olarak yasaklanması kararının kabul edildiğini kaydetti.

Bakan Manastirliu, kararın ülkedeki 65 bin ebeveynle yapılan görüşmelerin ardından alındığını ifade etti.

Bu arada Bakanlıktan yapılan açıklamada, erişim engelinin birkaç gün içerisinde başlayacağı ve platformun reşit olmayan kullanıcılar için güvenlik ve yaş standartlarını uygulayana kadar devam edebileceği duyuruldu.

- OLAY

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım 2024'te bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olay sonrası yaptığı açıklamada, TikTok'un ülkede 1 yıllığına yasaklanması kararı alacaklarını ve bu kararın 2025'te gerçekleşeceğini belirtmişti.

  • Arnavutluk Hükümeti
  • TikTok yasağı
  • Çin sosyal medya

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