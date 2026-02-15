UpScrolled'dan yapılan açıklamada, son dönemde küresel çapta hızla büyüyen uygulamanın bugün itibarıyla Google Play Store'dan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Beklenmedik bir büyüme hacmine ulaştık. Bu süreçte topluluk kurallarımızı ihlal eden içeriklerin yönetilmesinde zorluklar yaşandı. İfade özgürlüğünü savunan bir platform olsak da hukuka aykırı içerikleri kaldırma yükümlülüğümüzün farkındayız." denildi.

Askıya alınma kararı sonrası uygulama moderasyon ekibinin genişletildiğinin aktarıldığı açıklamada, ileri düzey bir içerik denetim sistemi üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

UpScrolled'ın açıklamasında, Google Play Store ekibiyle tam işbirliği içinde olunduğu ve yasal çerçevelere uyum sağlayarak platformun kısa sürede yeniden erişime açılmasının beklendiği aktarıldı.

Söz konusu askıya alma kararının TikTok'a yönelik "sansür" iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Filistin kökenli Avustralyalı Hijazi tarafından geliştirilen ve TikTok'a alternatif olarak yükselen UpScrolled, yalnızca bir hafta içerisinde kullanıcı sayısını 150 binden milyonlara ulaştırmasıyla dijital dünyada dikkatleri üzerine çekmişti.

UpScrolled'ın bu denli hızlı yükselişinin temelinde, ana akım platformlara yönelik tepkilerin yattığı belirtiliyor. Özellikle TikTok kullanıcıları, platformun Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı içeriklerin erişim oranlarını kasıtlı olarak düşürdüğü (shadow ban) yönünde iddialarda bulunmuştu.

TikTok'un ABD'deki operasyonlarını satın alan Oracle şirketinin ise İsrail yanlısı tutumu bu düşünceyi kuvvetlendiriyor.

TikTok, ABD'nin Minnesota eyaletinde düzenlenen gösterilerde de ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren içerikleri engellemekle suçlanmıştı.

