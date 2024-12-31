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  • TikTok'un 'viral meydan' ihmali 10 milyon dolarına mal oldu: Venezuela'da üç genç öldü yüzlercesi zehirlendi
Dünya

TikTok'un 'viral meydan' ihmali 10 milyon dolarına mal oldu: Venezuela'da üç genç öldü yüzlercesi zehirlendi

Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'ta gençler ve çocuklar arasında akım haline gelen 'viral meydan okumaları' Venezuela'da üç gencin hayatını kaybetmesine yüzlercesinin ise zehirlenmesine neden oldu. TikTok'un ihmali Venezuela Yüksek Mahkeme'sine taşındı. Mahkemede platforma, 10 milyon dolar para cezası verildi.

AA31 Aralık 2024 Salı 01:03 - Güncelleme:
TikTok'un 'viral meydan' ihmali 10 milyon dolarına mal oldu: Venezuela'da üç genç öldü yüzlercesi zehirlendi
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Venezuela Yüksek Mahkeme (TSJ) ikinci başkan yardımcısı Tania D'Amelio, başkent Caracas'ta TSJ binasında yaptığı açıklamada, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'a 10 milyon dolar para cezası verildiğini duyurdu.

Cezanın, TikTok'un viral meydan okumaları denetlemedeki "ihmali" nedeniyle verildiği belirtildi. Venezuela makamlarına göre, bu viral meydan okumalar üç gencin ölümüne ve yüzlerce kişinin zehirlenmesine yol açtı.

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