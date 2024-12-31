Venezuela Yüksek Mahkeme (TSJ) ikinci başkan yardımcısı Tania D'Amelio, başkent Caracas'ta TSJ binasında yaptığı açıklamada, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'a 10 milyon dolar para cezası verildiğini duyurdu.

Cezanın, TikTok'un viral meydan okumaları denetlemedeki "ihmali" nedeniyle verildiği belirtildi. Venezuela makamlarına göre, bu viral meydan okumalar üç gencin ölümüne ve yüzlerce kişinin zehirlenmesine yol açtı.

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