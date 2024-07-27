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Dünya

Dünyaca ünlü dergi Time'dan Diyarbakır önerisi

Diyarbakır, Time Dergisi'nin ‘Dünyada Gezilecek ve Görülecek En Güzel 100 Nokta' listesinde yer aldı. Dergi, Diyarbakır'a gideceklere Mezopotamya Ekspresi'ni önerdi.

27 Temmuz 2024 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü dergi Time'dan Diyarbakır önerisi
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Time Dergisi, 'dünyanın en harika yerleri' özel sayısını çıkardı; dünya çapında ziyaret edilmesi gereken destinasyona sahip 100 yer listelendi. Türkiye'den de iki yer listeye girdi. Biri Diyarbakır Ekspresi, diğeri İstanbul'daki Zeyrek Çinili Hamamı.

Dergi, Diyarbakır Ekspresi ile seyahat önerisi yaparak, kentin binlerce yıllık tarihine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

ABD'nin 21 eyaletinde atık suda Kovid-19 virüsünde artış gözlemlendi. Uzmanlara göre bu yaz vaka artışı, 2023'ün aynı dönemine göre daha yüksek. Yaz seyahatlerinin ve kapalı alan aktivitelerinin artması, vakaların %50'sinden fazlasını oluşturan iki yeni varyantın (KP.3 ve KP.3.1.1) tırmanışa geçmesine neden oldu.

Yolcular Mezopotamya'nın yeşilini, mavisini, kültürünü ve gastronomisini deneyimleme imkanı buluyor. 180 kişi kapasiteli turistik Diyarbakır Ekspresi, Ankara ile Diyarbakır arasındaki bin 51 kilometrelik hat üzerinde seferlerini gerçekleştiriyor. Malatya, Elazığ ve Kayseri'den geçen tren, rota üzerindeki turistik noktalarda molalar veriyor.

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