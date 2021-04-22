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Dünya

Times Meydanı metro istasyonu bombacısının cezası belli oldu

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı metro istasyonunda 3 yıl önce boru tipi bombayla saldırı gerçekleştirmek isteyen Bangladeş asıllı Akayed Ullah, ömür boyu hapse mahkum edildi.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 21:22 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 21:22
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Manhattan Federal mahkemede görülen davada 31 yaşındaki Ullah, hakim Richard J. Sullivan tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ullah, mahkemede eyleminden dolayı pişman olduğunu belirterek, "Yaptığım çok yanlıştı, gerçekten çok üzgünüm. Masum insanların zarar görmesini desteklemiyorum." dedi.

Avukatı Amy Gallicchio, Ullah'ın kişisel bir kriz sonucu böyle bir eyleme kalkıştığını, daha önce yasalara uygun ve barış içinde yaşadığını aktararak, en fazla 35 yıl hapis cezası hak ettiğini savunmuştu.

Akayed Ullah'ın 11 Aralık 2017'de New York'un en kalabalık Times Meydanı metro istasyonunda el yapımı boru tipi bombayı patlatma girişimi başarısız olmuş, olayda kendisi dahil 4 kişi yaralanmıştı.

Ullah'ın göçmen vizesiyle 2011 yılında ABD'ye geldiği ve DEAŞ'tan etkilenerek bomba yapımını internetten öğrendiği bildirilmişti.

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